Argentina: l'Fmi incoraggia il piano di Milei per uscire dalla crisi, pronti 4,7 miliardi di dollari (4)

- Nella nota, il Fondo ricompone gli elementi della situazione delicata che l'amministrazione Milei si trova ad affrontare. L’inflazione mensile è accelerata al 12,8 per cento a novembre, le riserve si sono esaurite, la valuta è diventata ancora più sopravvalutata e il divario valutario è salito ai massimi storici". Al tempo stesso, "la continua dipendenza dalla Banca Centrale e dalle misure interventiste ha portato ad un ulteriore deterioramento del bilancio della Banca centrale e ad un eccesso di debito commerciale degli importatori. Nel frattempo, i salari reali sono ulteriormente scesi ai minimi storici e si stima che la quota di popolazione sotto la soglia di povertà abbiano superato il 45 per cento". Ma il giudizio sul programma per rimettere il Paese "in carreggiata" è positivo. Il percorso "verso la stabilità sarà impegnativo", e prima di produrre effetti positivi, la situazione peggiorerà, ammette il Fondo, ma "le azioni iniziali" messe in capo dal nuovo governo "sono riuscite a evitare un’intensificazione della crisi". Si è segnato "un punto di flessione", con la Banca centrale che ha effettuato acquisti di valuta estera superiori ai 3,6 miliardi di dollari nell'ultimo mese e con società argentine che hanno iniziato a sfruttare i mercati internazionali", spiega il Fondo. (Abu)