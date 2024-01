Usa: Trump parla in aula al processo per frode, contro di me una caccia alle streghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo civile per frode ai danni di Donald Trump rappresenta “una caccia alle streghe di natura politica”. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, parlando in aula durante l’udienza odierna di fronte al giudice Arthur Engoron. “Credo che i danni che ci sono stati arrecati vadano compensati: i documenti finanziari sono perfetti, e non ci sono testimoni contro di noi”, ha detto, aggiungendo di essere “un uomo innocente, perseguitato da una persona che sta correndo per la presidenza”. (Was)