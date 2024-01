Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 11, Torino, Museo regionale di Scienze naturali, via Accademia Albertina 15, il presidente Cirio e gli assessori partecipano alla conferenza stampa di inizio annoOre 15, Torino, Museo regionale di Scienze naturali, via Accademia Albertina 15, il presidente Cirio e gli assessori Poggio e Tronzano partecipano alla riapertura del MuseoTorinoOre 10, Caserma Montegrappa, corso IV Novembre 3: celebrazioni del 72° anniversario della costituzione della Brigata Alpina Taurinese. Nell'occasione verranno salutati i contingenti in partenza per la Norvegia (Esercitazione Nato Nordic Response) e il Libano (Unifil), oltre a quelli impiegati nell'Operazione Strade Sicure. Si saluteranno, inoltre, gli Alpini recentemente rientrati dal Kurdistan iracheno. Partecipano l'assessora Pentenero e la presidente del Consiglio Comunale Grippo (segue) (Rpi)