Trasporto aereo: Airbus, elevato numero di ordini e consegne nel 2023 malgrado contesto complesso

- Airbus ha consegnato 735 aeromobili commerciali a 87 clienti in tutto il mondo nel 2023, dimostrando una forte performance nonostante un contesto operativo complesso. Lo si legge in un comunicato della società. La divisione degli aeromobili commerciali ha registrato 2.319 nuovi ordini lordi (2.094 netti). Di conseguenza, l’arretrato alla fine del 2023 si è attestato a 8.598 aeromobili. "Il 2023 è stato un anno memorabile per le attività di Airbus nel settore degli aeromobili commerciali, con ricavi eccezionali e consegne nella fascia alta dei nostri obiettivi", ha dichiarato l’amministratore delegato di Airbus Guillaume Faury. "Diversi fattori si sono combinati per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, tra cui la maggiore flessibilità e capacità del nostro sistema industriale globale, nonché la forte domanda da parte delle compagnie aeree di rinnovare le loro flotte con i nostri aeromobili più moderni ed efficienti dal punto di vista dei consumi", ha proseguito. "Si tratta di un risultato straordinario. Desidero ringraziare i nostri clienti, i nostri partner fornitori e tutti i team di Airbus che hanno reso possibile tutto questo", ha aggiunto Faury. (segue) (Com)