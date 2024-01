Trasporto aereo: Airbus, elevato numero di ordini e consegne nel 2023 malgrado contesto complesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo inizialmente previsto che l'aviazione si sarebbe ripresa tra il 2023 e il 2025, ma quello che abbiamo visto nel 2023 è che, oltre al mercato degli aeromobili a corridoio singolo, il mercato dei widebody si è ripreso molto prima del previsto, e con vigore", ha dichiarato il nuovo amministratore delegato della divisione Commercial Aircraft di Airbus, Christian Scherer. "Un grande ringraziamento ai nostri team commerciali e internazionali e, soprattutto, un grande ringraziamento ai nostri clienti per la loro fiducia e la stretta collaborazione. Non abbiamo mai venduto così tanti A320 o A350 in un solo anno, senza contare che abbiamo accolto sette nuovi clienti per l'A350-1000. I viaggi stanno riprendendo e lo slancio è forte", ha continuato. "Sono orgoglioso di dire che oggi volano 735 aeromobili Airbus più efficienti dal punto di vista dei consumi, aprendo la strada a un futuro con minori emissioni di carbonio. Sono gli ordini che otteniamo oggi che ci permetteranno di investire in soluzioni innovative e ancora più sostenibili domani", ha aggiunto Scherer. (Com)