Mimit: Marelli presenta al tavolo i due player

- Si è tenuto oggi il tavolo Marelli Europe al ministero delle Imprese e del made in Italy. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Nel corso dell’incontro, presieduto dal sottosegretario Fausta Bergamotto, l’azienda ha informato le parti sui nomi dei player individuati per la reindustrializzazione e con i quali sono in corso interlocuzioni per valutarne le potenzialità, i piani industriali e la capacità di riassorbimento dei lavoratori. Si tratta della Tecnomeccanica di Novara, già fornitore della Marelli per fari e componenti di alluminio, il cui business si sta espandendo in questo settore, e di Nicha Fusina Rolled, del gruppo americano DADA, partecipata da Invitalia, con tre stabilimenti in Europa (Inghilterra, Francia e Italia), già operante in Veneto per laminati di alluminio. Queste due manifestazioni di interesse - continua la nota - diventeranno vincolanti entro l’inizio di febbraio e per la metà del mese dovranno essere presentati i piani industriali. A quel punto Marelli conferirà l’esclusività a uno dei due player ed entro marzo si conta di concludere l’accordo. Inoltre l’azienda ha presentato le linee guida del piano di ricollocamento dei lavoratori che non saranno riassorbiti dal nuovo investitore. Il sottosegretario Bergamotto, al termine della riunione, ha ringraziato tutti: “Quella di oggi - ha afefrmato - è una giornata positiva, anche se manca ancora una parte importante per giungere alla conclusione del percorso. Voglio ringraziare Marelli per l’impegno profuso in questi tre mesi, dove l’azienda si è impegnata e ha lavorato in sinergia con tutte le parti coinvolte. Questo è un modello di comportamento, perché lavorando tutti insieme anche da una crisi possiamo tirare fuori qualcosa di buono”. Il tavolo - conclude la nota - è aggiornato al 15 febbraio prossimo. (Com)