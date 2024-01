Ex Ilva: Palombella (Uilm), Mittal getta maschera, governo ci dica cosa intende fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “dovrà dirci come vorrà procedere per l’acquisizione, la gestione e la ricapitalizzazione dell’azienda”. Lo ha detto il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, entrando a palazzo Chigi per l'incontro con il governo sul futuro dell’Ex Ilva. “I Mittal - ha aggiunto - vogliono continuare ad esserci perché l’Italia paga i produttori stranieri, che con i nostri soldi continuano a fare cassa: ArcelorMittal ha buttato la maschera” e “noi chiederemo al governo di dirci come intendono convertire i 680 milioni di euro in aumento di capitale. Se non ci sarà altra possibilità, come immagino, dovranno nominare immediatamente un amministratore delegato per gestire gli stabilimenti”. Intanto, l’acciaieria di Taranto “non è ferma, ci sono altoforni in pre-riscaldo che ancora non hanno spento.”, ha continuato il segretario ricordando che le cause legali “iniziano oggi e finiscono tra 30 anni. Il governo non può essere piegato da certe minacce”. (Rin)