Protezione civile: Calderoli, via libera a indicazioni per It-Alert

- “Via libera nell’odierna seduta delle Conferenze unificata e Stato-Regioni a provvedimenti in sinergia e collaborazione con gli Enti territoriali”. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, commentando i punti significativi delle sedute. “In sede di Conferenza Unificata - continua - c’è l’intesa sulle indicazioni operative per l’applicazione del sistema It-Alert, in riferimento alle attività di Protezione civile. Uno strumento già sperimentato e unanimemente riconosciuto come utile in caso di emergenza, nell’interesse dei cittadini che vanno prontamente avvisati. E’ stata inoltre sancita intesa sia sulla definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato; fondamentale in merito alla legge delega sulla materia. Inoltre, c’è il via libera allo schema di decreto con criteri e modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome del fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Prosegue, quindi, l’impegno dell’esecutivo nell’interesse dei cittadini e dei territori - conclude Calderoli -, con lo sguardo rivolto ai servizi pubblici fondamentali per il Paese”. (Rin)