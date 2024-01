Usa: sondaggi 2024, Trump in vantaggio in New Hampshire ma Haley guadagna terreno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno nei confronti di Donald Trump in New Hampshire, a pochi giorni dall’avvio della stagione delle primarie in vista delle elezioni di novembre, ha riscontrato un calo a favore dell’ex ambasciatrice Nikki Haley dallo scorso novembre. Stando ad un sondaggio pubblicato oggi dall’Emerson College, il sostegno nei confronti dell’ex presidente nello Stato è passato dal 49 per cento di novembre all’attuale 44 per cento. La Haley, ex governatrice della Carolina del Sud e anche lei candidata repubblicana alla Casa Bianca, ha invece registrato un incremento di dieci punti, dal 18 al 28 per cento. Il dato relativo al governatore della Florida, Ron DeSantis, è invece invariato al sette per cento. Le primarie in New Hampshire, le seconde dopo i caucus che si terranno in Iowa il 15 gennaio, sono in programma per il 23 gennaio. (Was)