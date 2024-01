Cultura: dal Parco archeologico Colosseo alla mostra su Goya e Caravaggio, gli eventi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasciate le festività natalizie alle spalle, la Capitale si prepara ad un nuovo fine settimana di eventi. Dal teatro alla danza, dalla musica al cinema, dall'arte alla letteratura, passando per gli incontri e le attività per bambini e famiglie, sono molteplici le opportunità per vivere la città. Ad aprire le danze, domani, l'apertura al pubblico del Parco Archeologico del Celio e del nuovo Museo della Forma Urbis. Una meravigliosa mappa marmorea originale della Roma Antica presentata in modo da essere perfettamente leggibile e una sorprendente collezione di materiali epigrafici e architettonici inseriti in uno scenario mozzafiato. Parco e Museo – la cui apertura si deve a una serie di interventi condotti sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale – sono parte di un vasto progetto di valorizzazione dell'intera area del Celio, inquadrata in seno al più ampio programma di riqualificazione del Centro Archeologico Monumentale (CArMe) voluto da Roma Capitale. Il Parco Archeologico del Celio occupa il settore settentrionale del colle, un'area verde orientata verso il Colosseo e all'interno della quale sussistono importanti evidenze archeologiche, come le fondazioni perimetrali del tempio del Divo Claudio. (segue) (Rer)