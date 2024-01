Cultura: dal Parco archeologico Colosseo alla mostra su Goya e Caravaggio, gli eventi a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al recupero degli edifici presenti nell'area, la Casina del Salvi e l'ex Palestra della Gil, e alla sistemazione del contiguo giardino archeologico, in cui sono stati organizzati per nuclei tematici una grande quantità di materiali epigrafici e architettonici di grandi dimensioni delle collezioni dell'ex Antiquarium Comunale, provenienti dagli scavi di Roma di fine Ottocento, i visitatori avranno una nuova straordinaria opportunità per approfondire la conoscenza della Roma antica. Aprire al pubblico il giardino è il primo passo di un programma che, grazie agli interventi giubilari, porterà all'allestimento completo dei reperti e all'apertura al pubblico della Casina del Salvi, che tornerà ad avere la sua funzione originaria di coffee-house e al contempo ospiterà anche una delle nuove Aule Studio di Roma. Sempre domani aprirà al pubblico la mostra "Goya e Caravaggio: verità e ribellione", ospitati ai Musei Capitolini. L'esposizione presenta l’accostamento di due dipinti: “Il Parasole” di Francesco Goya (1777) e la “Buona Ventura” di Caravaggio (1597). Con l’affiancamento delle due opere si intende mettere in risalto come questi due grandi maestri furono magistrali interpreti della società del loro tempo e come l’abbiano descritta introducendo nella loro pittura rivoluzionarie novità iconografiche e stilistiche che, seppure lontane nel tempo, presentano interessanti analogie. (segue) (Rer)