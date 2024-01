Cultura: dal Parco archeologico Colosseo alla mostra su Goya e Caravaggio, gli eventi a Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora grande musica con il cartellone di concerti della Fondazione Musica per Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Appuntamento domani, in Sala Sinopoli, con il live del cantautore romano Peter White, nome d'arte di Pietro Bianchi, che presenterà il suo nuovo progetto discografico Acqua e zucchero mentre il 13 gennaio stessa sala per Serena Brancale, polistrumentista, performer e compositrice, che unisce la passione per il soul, l'r&b e il jazz, che proporrà al pubblico i brani più rappresentativi del suo repertorio. Infine questa sera, con repliche il 12 gennaio alle 20.30 e il 13 gennaio alle 18, torna sul podio della Sala Santa Cecilia uno dei direttori più amati dal pubblico romano, Myung-Whun Chung, già Direttore Principale dell'Orchestra ceciliana dal 1997 e dal 2005. Apre la serata la Sinfonia n. 6 "Pastorale" di Beethoven, forse la più enigmatica tra le sinfonie beethoveniane. Nella seconda parte del concerto, Chung dirigerà uno dei massimi capolavori del Novecento, La sagra della primavera, balletto composto da Igor Stravinskij per i Ballets Russes di Diaghilev. (Rer)