- Vito Bardi in Basilicata "rimane l'unico candidato possibile, nessuno lo ha messo in discussione". Lo ha detto, a proposito delle prossime elezioni Regionali in Basilicata, il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i cronisti davanti alla sede del partito, a Roma. (Rin)