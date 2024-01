© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNECerimonia di commemorazione dell'agente di Polizia locale Nicolò Savarino, ucciso in servizio il 12 gennaio 2012. Intervengono l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli e il comandante della Polizia locale Marco Ciacci. È presente il delegato del Sindaco alla Sicurezza e Coesione sociale Franco Gabrielli.Parco Savarino, via Livigno, 5 (ore 10:30)REGIONEGli assessori Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) e Guido Guidesi (Sviluppo economico) intervengono alla tappa del tour, organizzato dalla Regione in collaborazione con Unioncamere Lombardia, per presentare le opportunità che offre il Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027.Facoltà di Medicina Veterinaria, Via dell'Università, 6 Lodi (ore 9:30)L'assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, su delega del presidente Attilio Fontana, interviene al convegno “L'agroalimentare lombardo: tra tutele, opportunità e minacce” organizzato da Coldiretti Brescia nell'ambito della 66ª Fiera agricola di Lonato.Rocca, via della Rocca, Lonato del Garda/BS (ore 10:30)Gli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro), partecipano all'evento, a cura di Confagricoltura Brescia sul tema “Formazione e competenze in agricoltura” in occasione della 66ª Fiera agricola di Lonato.Municipio, piazza Martiri Libertà, 12 Lonato del Garda/Bs (ore 11)Il presidente Attilio Fontana e l'assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, intervengono alla presentazione del libro “Il genio civile di Sondrio e il suo archivio”.Ufficio Territoriale Regionale Montagna, via del Gesù, 17 Sondrio (ore 16)L'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco prende parte all'inaugurazione delle due Fiere dell'Arte di Bergamo: Bergamo Arte Fiera e Italian Fine Art.Fiera di Bergamo, via Lunga Bergamo (ore 17)VARIEIncontro sul futuro della sanità territoriale dopo la pandemia. Intervengono Andrea Crisanti, medico, microbiologo e capolista del Pd nella circoscrizione Estero del Senato e il consigliere regionale del Pd Carlo Borghetti della Commissione Sanità regionale. A moderare l'incontro è Sara Valmaggi, già consigliera regionale del Pd.Circolo del Pd Berlinguer, via Grandi 11, Sesto San Giovanni (ore 18:30) (Rem)