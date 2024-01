Slovacchia: proteste contro il governo a Bratislava e in altre città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone si sono radunate a Bratislava e in altre città slovacche questa sera per protestare contro il governo del premier Robert Fico. Lo ha riferito il portale di informazione “Aktuality”. Le manifestazioni sono state indette da alcune formazioni politiche di opposizione: Slovacchia progressista (Ps), Libertà e solidarietà (Sas) e Movimento cristiano-democratico (Kdh). Tra le iniziative dell’esecutivo che hanno trascinato in piazza chi vi si oppone c’è innanzitutto l’abolizione dell’Ufficio del procuratore speciale. Raduni all’insegna della protesta si sono tenuti, oltre che nella capitale, anche in città quali Kosice, Banska Bystrica, Zilina e Presov. (Vap)