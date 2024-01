Milano: Calenda, Cairo sarebbe buon sindaco, ma editore è ruolo alternativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione Carlo Calenda apprezza la suggestione di Urbano Cairo sindaco di Milano, ma il suo ruolo di editore dovrebbe essere alternativo a quello di politico. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda al suo arrivo alla presentazione del suo libro “Il patto - oltre il trentennio perduto - all’Umanitaria di Milano” commentando una battuta di Urbano Cairo a “Un giorno da Pecora” in cui il presidente di Rcs ha detto che gli piacerebbe essere sindaco a Milano. Se la domanda è se Cairo “potrebbe essere un buon sindaco di Milano io dico sì, io penso che la politica deve essere fatta da persone che sono capaci di gestire perché altrimenti non accade nulla e niente funziona. Penso che ci vogliano più manager e anche amministratori. Se questo avverrà non lo so”. Calenda ha poi sottolineato che “se Cairo si vuole candidare immagino che lo faccia da solo, è un bravissimo manager e ha fatto un ottimo lavoro ed è uno dei pochi editori puri che ci sono in Italia. Magari si candidasse”. Rispondendo a chi gli ha chiesto se l’imprenditore editore che si candida non si sia già visto, Calenda ha sottolineato che “io penso che le cose debbano essere alternative”. (Rem)