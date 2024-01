Ex Ilva: De Palma (Fiom), dare continuità ad azienda e sicurezza a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggioranza e opposizione “devono ridare dignità a questo Paese, che senza il siderurgico non è un Paese industriale”. Lo ha detto il segretario generale Fiom, Michele De Palma, entrando a palazzo Chigi per l'incontro con il governo sull’ex Ilva. “Non si può pensare che ci siano le condizioni per salvare gli amministratori delegati, i consigli di amministrazione e non per salvare l’occupazione, gli impianti, l’occupazione e la transizione”, ha sottolineato. “Ognuno ha le proprie responsabilità e noi, come sindacato, rappresentiamo gli interessi dei lavoratori. Finalmente tutti hanno scoperto che non c’erano investimenti e che Mittal non voleva metterci un euro. Il governo, in ritardo, ha deciso di andare fino in fondo e ora si deve dare continuità all’azienda e sicurezza ai lavoratori di tutti gli impianti”, ha concluso De Palma. (Rin)