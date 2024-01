Torino: sindacati su Lear, azienda si assuma le sue responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiediamo a Lear di non aspettare i risultati del tavolo di settore automotive aperto presso lo stesso Mimit, ma piuttosto di iniziare un confronto responsabile basato su ciò che già esiste e che è già nelle nostre disponibilità. Lo hanno affermato in una nota congiunta Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm a margine del tavolo convocato oggi a Roma. "Purtroppo, la direzione di Lear oggi ci ha prospettato un quadro estremamente vago ed ha rinviato ancora ad un ulteriore confronto fra qualche settimana. Lear vorrebbe aspettare le risultanze del tavolo automotive, ma si tratta di un approccio a nostro avviso sbagliato poiché il tavolo di settore affronta questioni di ordine generale e potrà migliorare le condizioni generali di competitività, ma per sua natura non riguarda crisi specifiche. (segue) (Rpi)