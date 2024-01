Gaza: Israele sul banco degli imputati accusa il Sudafrica di essere l’avvocato di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima giornata dell’udienza della Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aia volta a esaminare i presunti crimini di guerra commessi dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza, dove è in corso un’operazione militare contro il movimento islamista palestinese Hamas, responsabile dell’attacco del 7 ottobre scorso contro lo Stato ebraico, si è conclusa con la presentazione da parte di Pretoria delle motivazioni per cui ha presentato la denuncia per "genocidio del popolo palestinese" il 29 dicembre scorso. Il ministro della Giustizia del Sudafrica, Ronald Lamola, ha affermato che nessun attacco, anche se grave, può giustificare questa violenza. Un avvocato del Sudafrica ha poi illustrato le correlazioni tra le dichiarazioni rilasciate dalla leadership israeliana dopo l’attacco e una “retorica genocida”. La posizione di Israele sarà espressa domani, 12 gennaio, ma già oggi il portavoce della diplomazia israeliana, Lior Haiat, ha accusato il Sudafrica di essere l’avvocato di Hamas. (segue) (Res)