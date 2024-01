Gaza: Israele sul banco degli imputati accusa il Sudafrica di essere l’avvocato di Hamas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun attacco, anche se grave, può giustificare questa violenza", ha detto il ministro della Giustizia del Sudafrica, Ronald Lamola, durante la sessione d’apertura presso la Corte internazionale di giustizia (Cig) all’Aia. “Il Sudafrica ha condannato unilateralmente il fatto che Hamas abbia preso di mira civili e rapito delle persone il 7 ottobre 2023”, ha dichiarato il ministro. Tuttavia, “nessun attacco, per quanto grave, può giustificare una violazione della convenzione (contro il genocidio), sia sul piano della legge che della moralità”, ha aggiunto. Nel suo intervento, Lamola ha evidenziato che “la violenza e la distruzione in Palestina non sono iniziate il 7 ottobre, ma 76 anni fa”, ovvero dal 1948, anno di fondazione dello Stato di Israele. Inoltre, “Gaza è tuttora considerata sotto occupazione dal diritto internazionale”, ha aggiunto, evidenziando che “Israele ha superato ogni limite”. (segue) (Res)