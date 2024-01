Gaza: Israele sul banco degli imputati accusa il Sudafrica di essere l’avvocato di Hamas (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze rivolte ai civili palestinesi nella Striscia di Gaza sono il risultato della “retorica genocida” di leader politici, comandanti militari e persone che ricoprono posizioni di rilievo in Israele, che si "è riflessa nelle azioni delle Forze di difesa israeliane" (Idf) sul campo di guerra, ha affermato l’avvocato e rappresentante del Sudafrica, Tembeka Ngcukaitobi. Per evidenziare la “retorica genocida” israeliana, l’avvocato ha citato il discorso del primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu, del 28 ottobre scorso, rivolto alle Idf prima del lancio dell'operazione di terra a Gaza, durante il quale aveva affermato: “Ricordate cosa vi ha fatto Amalek”. Con questa frase, "Netanyahu si riferiva a un comando biblico", in cui Dio avrebbe ordinato a Saul (primo re di Israele) "la distruzione di un intero gruppo di persone conosciute come Amalechiti (considerati i discendenti di Amalek)”, ha dichiarato Ngcukaitobi all'Aia, aggiungendo che in questo modo il premier israeliano avrebbe paragonato la distruzione degli amalechiti a quella dei palestinesi. L'avvocato ha citato anche i commenti del ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, che il 9 ottobre aveva descritto i palestinesi come “mostri”. Durante la sessione, sono stati mostrati alcuni video di militari delle Idf che ballano e cantano a Gaza, mentre affermano che starebbero adempiendo all'ordine di Dio di "distruggere Amalek”, intonando: “Non ci sono innocenti a Gaza”. (segue) (Res)