Gaza: Israele sul banco degli imputati accusa il Sudafrica di essere l’avvocato di Hamas (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Sudafrica, che funge da braccio politico dell’organizzazione terroristica Hamas, ha completamente distorto la realtà a Gaza in seguito al massacro del 7 ottobre e ha completamente ignorato il fatto che i terroristi di Hamas si sono infiltrati in Israele, hanno ucciso, giustiziato, massacrato, violentato e rapito cittadini israeliani, semplicemente perché erano israeliani, nel tentativo di compiere un genocidio", ha scritto X (ex Twitter), Lior Haiat, portavoce del ministero degli Esteri israeliano, in concomitanza con la prima giornata dell'udienza presso la Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aia volta a esaminare i presunti crimini di guerra commessi dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza, dove è in corso un’operazione militare contro il movimento islamista palestinese Hamas, responsabile dell’attacco del 7 ottobre scorso contro lo Stato ebraico. "Oggi siamo stati testimoni di uno dei più grandi spettacoli di ipocrisia della storia, aggravato da una serie di affermazioni false e infondate". (segue) (Res)