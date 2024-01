Gaza: Israele sul banco degli imputati accusa il Sudafrica di essere l’avvocato di Hamas (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica "cerca di consentire ad Hamas di tornare a commettere i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e i crimini sessuali commessi ripetutamente il 7 ottobre, come hanno affermato i suoi leader", ha aggiunto il portavoce del ministero degli Esteri israeliano. "I rappresentanti di Hamas in tribunale, gli avvocati sudafricani, ignorano anche il fatto che Hamas utilizza la popolazione civile di Gaza come scudi umani e opera dall'interno di ospedali, scuole, rifugi delle Nazioni Unite, moschee e chiese con l'intento di mettere in pericolo la vita degli abitanti della Striscia di Gaza. 136 ostaggi sono tenuti prigionieri da Hamas, a cui è negato l'accesso ai rappresentanti della Croce Rossa e alle cure mediche. Lo Stato di Israele continuerà a proteggere i suoi cittadini in conformità con il diritto internazionale, distinguendo tra i terroristi di Hamas e la popolazione civile, e farà tutto ciò che è in suo potere per rilasciare tutti gli ostaggi ed eliminare l'organizzazione terroristica di Hamas, un'organizzazione terroristica razzista e antisemita che prevede nella sua Carta costitutiva la distruzione dello Stato di Israele e l’assassinio degli ebrei", conclude Haiat. (segue) (Res)