Brasile: l'ex giudice della Corte suprema Lewandowski è il nuovo ministro della Giustizia

- L'ex giudice della Corte suprema del Brasile Ricardo Lewandowski è stato confermato dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva come nuovo ministro della Giustizia. Lewandowski ha accettato l'incarico ieri sera. Occuperà il posto lasciato da Flavio Dino, nominato dallo stesso presidente come nuovo membro della Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf) e approvato dal Senato a dicembre. Nel 2006 Lewandowski era stato nominato proprio da Lula magistrato della Corte suprema, organo che ha presieduto dal 2014 al 2016, e di cui ha fatto parte fino ad aprile 2023, quando è andato in pensione lasciando il posto a Cristiano Zanin, pure lui nominato da Lula. Quest'ultimo e Lewandowski si conoscono dagli anni Settanta e da allora mantengono stretti rapporti. L'insediamento del nuovo ministro della Giustizia è stato annunciato per il primo di febbraio dallo stesso Lula. Dino, che diventerà ufficialmente magistrato della Corte suprema il 22 febbraio, rimarrà in carica fino al 30 gennaio e sosterrà la transizione. (Brs)