Slovenia: a febbraio emissione di titoli di Stato per un valore di 250 milioni di euro

- All'inizio di febbraio il governo della Slovenia emetterà titoli di Stato per un valore di 250 milioni di euro. Le obbligazioni avranno una scadenza di tre anni, secondo quanto ha annunciato il ministero delle Finanze del Paese. L'importo minimo della sottoscrizione sarà di mille euro, l'importo massimo di 100 mila euro. L'emissione del prestito è destinata alle persone fisiche maggiorenni con residenza permanente o temporanea in Slovenia. Il rilascio era già previsto per il 2023, ma è stato poi rinviato al 2024.(Seb)