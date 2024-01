Ecuador: liberato cittadino brasiliano sequestrato a Guayaquil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thiago Allan Freitas, il cittadino brasiliano sequestrato in Ecuador, è stato liberato. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri del Brasile, dopo la conferma da parte delle autorità ecuadoriane. Il caso di Freitas era stato portato alla luce dal figlio Gustavo, in un messaggio diffuso sui social martedì, 9 gennaio. "Mio padre è stato rapito questa mattina. Abbiamo già inviato tutto il denaro che avevamo. Non ne abbiamo più. Per questo chiedo di aiutarmi, qualsiasi cosa abbiate è ben accetta", aveva scritto Gustavo. L'uomo sarebbe stato sequestrato dalle bande criminali a Guayaquil, la città costiera divenuta uno degli epicentri della violenza legata al traffico degli stupefacenti. Il ministero ha detto in nota che continua a seguire il caso. (Brs)