Germania: operazione contro traffico di esseri umani nel Saarland

- Il Saarland è stato teatro oggi di un'operazione di polizia contro il traffico di esseri umani. Come riferisce il quotidiano “Bild”, le forze dell'ordine e agenti dell'Amministrazione federale delle dogane sono intervenuti “nel settore della gastronomia” a Saarbruecken e nella sua regione, a Saarlouis nonché in Francia. L'azione è stata disposta per sospetto ingresso illegale di stranieri, trattenimento dei contributi previdenziali dei dipendenti da parte dei datori di lavoro e infedeltà patrimoniale. L'operazione è stata diretta contro due sospettati di aver impiegato in un'impresa di ristorazione lavoratori entrati illegalmente in Germania, senza permesso di soggiorno e di lavoro, nonché di non averli iscritti alla previdenza sociale. Durante perquisizioni in abitazioni e locali commerciali, sono stati sequestrati diversi documenti e supporti per dati, ora all'esame degli inquirenti. (Geb)