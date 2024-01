Roma: M5s, su Torrino Mezzocammino maggioranza decide di non decidere e boccia nostra mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza in Aula Giulio Cesare boccia, astenendosi dal voto, la mozione su Mezzocammino in discussione oggi, tutto ai danni della cittadinanza e del territorio. Così facendo, inspiegabilmente, Gualtieri e la sua maggioranza mostrano indifferenza rispetto ad un fatto che non può non reputarsi grave e preoccupante. Così in una nota la consigliera capitolina M5s Virginia Raggi, il Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e la Capogruppo della Lista Civica Raggi in Municipio IX, Carla Canale. "Sostanzialmente il Comune di Roma - spiegano - si fa vivo sulla questione solo a distanza di 10 giorni dall'incendio e ci dice che i dati di Arpa non destano preoccupazione, a seguito del vertice a cui hanno partecipato l'Assessore all'ambiente Alfonsi, il Capo di Gabinetto del Sindaco Stancanelli, la Presidente del Municipio IX Titti Di Salvo, Arpa e Asl Roma 2. Allora perché Arpa Lazio ha disposto una seconda, nuova fase di monitoraggio dell'aria nella zona interessata dall'incendio in un parcheggio interrato a Largo Jacovitti a Mezzocammino? E perché per Malagrotta, in confronto con valori molto più bassi di diossina e policlorobifenili, immediatamente, dallo stesso giorno dell'incendio, il Sindaco Gualtieri ha emesso ben due ordinanze?", concludono gli esponenti M5s.(Com)