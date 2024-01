Milano: Piscina (Lega), al lavoro per elenco candidati 2026, sarà scelto da coalizione unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per consegnare un elenco di papabili candidati. Ben vengano quindi le disponibilità che metteremo a disposizione di Matteo Salvini e degli altri leader di partito del centrodestra poiché la scelta del candidato sarà della coalizione unita. Dal lungo elenco di personalità, sia politiche che della società civile e tutte valide, sono certo che sarà scelto il nome migliore per vincere le elezioni e amministrare la città dal 2026. È evidente l'estraniazione dei milanesi dalle folli politiche perpetrate da questa amministrazione comunale a guida sinistra. Gli equilibri in città sono decisamente cambiati" interviene Samuele Piscina, Segretario provinciale della Lega e Consigliere comunale di Milano. "Ci sono tante persone che si stanno mettendo a disposizione del centrodestra per il futuro della città. Ciò da un lato è sicuramente un valore aggiunto, dall'altro evidenzia come la società civile si sia ormai smarcata totalmente da Sala e dalla sinistra" conclude. (Com)