Energia: Simiani (Pd), da governo Meloni stop ad elettrodotto Giglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono risorse per realizzare l'elettrodotto dell'isola del Giglio: l'infrastruttura che avrebbe garantito costi energetici ridotti per famiglie ed imprese, oltre a salvaguardare l'ecosistema marino e naturalistico, ad oggi non verrà finanziata". Lo afferma il capogruppo del Pd in commissione Ambiente alla Camera, Marco Simiani, in merito alla sua interrogazione discussa oggi. "Si tratta dell'ennesima opera che il governo Meloni cancella in Toscana: nel 2021 Terna aveva infatti inserito nel suo piano di investimenti triennale la realizzazione di un cavo sottomarino dalla costa all'isola del Giglio - continua il parlamentare -. Pensavamo che il ministro Pichetto Fratin annunciasse di aver finalmente sbloccato i fondi, ma oggi il dicastero dell'Ambiente ci dice che non ci sono finanziamenti e che quelli disponibili sono stati utilizzati altrove. Evidentemente ci sono 'isole minori' ed 'isole ancor più minori'. Prendiamo atto che questa destra continua a penalizzare le ricchezze e le comunità dei nostri territori". (Rin)