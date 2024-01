Regioni: Antonini (Sviluppo economico), positivi incontri con Urso e Vattani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si è incontrata con il ministro Adolfo Urso al ministero delle Imprese e del made in Italy per discutere dei principali temi all’ordine del giorno. "Il 2024 si apre con un confronto positivo con il ministro Urso - spiega in una nota il coordinatore della Commissione Andrea Maria Antonini (assessore Marche) - ed è di buon auspicio per continuare nella proficua collaborazione istituzionale come metodo di lavoro. Bene quindi anche il richiamo ad una regia comune, che coordini il lavoro e la condivisione del nuovo documento di politica industriale. Il cronoprogramma dei provvedimenti presentati dal ministro Urso va proprio in questa direzione, al fine di incentivare al meglio l’innovazione e l’ammodernamento delle politiche industriali del nostro Paese, puntando all’industria del futuro. Un maggior coinvolgimento e responsabilità delle Regioni permetterà anche di evitare delle sovrapposizioni tra politiche regionali e quelle nazionali e quindi a non disperdere risorse. Dobbiamo infatti ottimizzare l’efficacia degli interventi per potenziare le politiche industriali nei territori e valorizzare le nostre eccellenze e filiere imprenditoriali". (segue) (Com)