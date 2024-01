Regioni: Antonini (Sviluppo economico), positivi incontri con Urso e Vattani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "In tal senso è importante anche l’attrazione degli investimenti esteri e l’accesso al credito con forme di maggiore garanzia. Bene anche un disegno di legge sulle Pmi, che accompagni le piccole e medie imprese nelle loro attività imprenditoriali. Per quanto riguarda le questioni collegate all’attuazione della legge sul 'Made in Italy' si intende favorire gli adempimenti e una concreta concertazione che esalti e difenda le eccellenze dei nostri territori. E' indispensabile la collaborazione sull’attuazione delle norme del piano REpowerEu legato al Pnrr. Sono previsti 14 miliardi di stanziamenti per la misura Transizione Industria 5.0 con investimenti integrati digitale/energia da portare a termine. L’indirizzo è sull’innovazione e le nuove tecnologie, materiali e immateriali, dall’aerospazio all’intelligenza artificiale, per eccellere in tutti i settori della ricerca e delle grandi trasformazioni economiche. Temi che abbiamo evidenziato nel successivo incontro con l’ambasciatore Mario Vattani per l’Expo 2025 di Osaka, al fine di organizzare la partecipazione unitaria delle Regioni a questa importante vetrina internazionale. Così come era stato concordato lo scordo 6 dicembre nell’incontro del commissario con la Conferenza delle Regioni. Il made in Italy può essere la carta vincente del sistema Italia", conclude. (Com)