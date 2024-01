Sanità: Loizzo (Lega), aiutare personale a uscire da logiche medicina difensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di tagli, austerità e mancati investimenti, il governo e la Lega stanno finalmente invertendo la rotta per rimettere al centro dell'azione politica le richieste di medici e personale sanitario al fine di valorizzare il loro encomiabile lavoro. Con questa mozione, compiamo un ulteriore passo sul fronte della responsabilità sanitaria per depenalizzare e circoscrivere le fattispecie di responsabilità ad ipotesi residuali ed eccezionali e per ridurre i tempi di prescrizione nei confronti dei medici". Lo ha dichiarato, nell'Aula della Camera, la deputata della Lega, Simona Loizzo, esprimendo parere favorevole del gruppo sulla mozione in materia di disciplina della responsabilità professionale degli operatori sanitari e per il superamento delle criticità connesse alla carenza di organico del personale. "Una scelta coerente con quanto fatto già nella scorsa legislatura, quando abbiamo bloccato con convinzione la proposta di legge del Movimento cinque stelle che, al contrario, avrebbe allungato i termini - ha aggiunto la parlamentare -. Oggi, come un anno fa, crediamo che sia fondamentale mettere i nostri operatori sanitari in condizioni di poter lavorare in serenità e sicurezza. Sia chiaro: nessun privilegio, ma la consapevolezza di maggiore attenzione nei loro confronti, così come meritano anche i pazienti. E' per questo motivo che come Lega abbiamo presentato una proposta di legge sulla condivisione del percorso di cura con l'obiettivo di giungere ai migliori percorsi diagnostici per i nostri cittadini. La nostra posizione è chiara - ha concluso Loizzo -, tutelare i pazienti e aiutare medici e infermieri a uscire da logiche di medicina difensiva in cui rischiano di finire per colpa dell'eccessivo numero di contenziosi".(Rin)