Credito: Spagna, Autorità vigilanza avvia un procedimento disciplinare contro Deutsche Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv) ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Deutsche Bank Spagna per due possibili infrazioni "molto gravi" nella commercializzazione di derivati valutari "altamente complessi", Profit Forwards e Pivot Tpf. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", l'autorità di vigilanza ritiene che la filiale spagnola della banca tedesca possa aver commesso un'infrazione grave per non aver rispettato l'obbligo di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il dovere di informare i clienti. Potrebbe inoltre aver commesso un'altra violazione molto grave per non aver rispettato l'obbligo di diligenza e trasparenza per quanto riguarda l'agire nel miglior interesse dei clienti. In particolare, la banca ha venduto a società spagnole prodotti "molto complessi" che sono stati commercializzati come coperture contro i rischi di cambio. Tuttavia, la complessità dei prodotti ha fatto sì che la banca ne traesse profitto, mentre i clienti erano esposti a rischi e perdite. Negli ultimi mesi, Deutsche Bank Spagna ha riesaminato una parte delle sue attività di negoziazione di derivati e ha cercato di chiudere il portafoglio a seguito di un'indagine interna che ha portato alla luce pratiche commerciali scorrette. In seguito a ciò, l'istituto di credito ha deciso di licenziare una dozzina di dipendenti e ha dovuto pagare milioni di euro ai maggiori clienti interessati da questi derivati. (Spm)