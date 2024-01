Fvg: opposizioni, fare chiarezza su incompatibilità assessore Bini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una richiesta di chiarezza rivolta al presidente della Regione e a tutto il centrodestra quella avanzata dalle opposizioni in Consiglio regionale, per far luce sulla posizione dell’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini. I consiglieri regionali Diego Moretti, Roberto Cosolini , Laura Fasiolo (Pd), Massimo Moretuzzo, Enrico Bullian e Giulia Massolino (Patto per l'Autonomia-Civica Fvg), Rosaria Capozzi (M5s), Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) e Serena Pellegrino (Avs) hanno convocato oggi una conferenza stampa per illustrare la mozione sull’incompatibilità dell’assessore. "I nuovi elementi sul possibile conflitto di interessi dell'assessore Bini pongono in maniera ancora più forte la questione della incompatibilità tra il suo ruolo nella giunta Fedriga e quello di azionista di riferimento e dirigente apicale dell'impresa Euro&Promos spa, affidataria - come emerge ora - dal 2018 di diversi appalti pubblici, dall'Arpa Fvg all'Asfo, passando per il Cro di Aviano ed Elettra-Sincrotrone", scrivono i una nota i consiglieri. "Il presidente Fedriga per primo, e tutto il centrodestra, non possono mettere la testa sotto la sabbia, è ora di fare chiarezza su una situazione inaccettabile che di normale ha davvero poco e che getta ombre sulle istituzioni". Già a maggio dello scorso anno i consiglieri di opposizione avevano presentato sul tema. A ottobre l'assessore Roberti, chiamato a rispondere sulla questione per conto della giunta, aveva affermato che Euro&Promos spa non fosse affidataria di appalti pubblici da parte di enti regionali. (segue) (Frt)