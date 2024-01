Piemonte: Martinetti e Disabato (M5s), taglio fondi disturbi comportamento alimentare inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'inaccettabile taglio dei fondi sui disturbi del comportamento alimentare, porteremo il caso in Consiglio regionale. Lo hanno annunciato in una nota stampa Ivano Martinetti, consigliere regionale M5s Piemonte e Sarah Disabato, capogruppo regionale M5s Piemonte. "La mannaia del Governo Meloni causa una riduzione di 1,8 milioni per la nostra Regione, che si tradurrà il meno prestazioni ambulatoriali, allungamento delle liste d'attesa e riduzione dei servizi per un problema in netto aumento, soprattutto tra giovani e giovanissimi senza distinzione di sesso. La Regione Piemonte deve far sentire la propria voce a Roma e chiedere il rifinanziamento del fondo, introdotto nel 2022 durante il governo Draghi che prevedeva 25 milioni sul biennio 22-23. (segue) (Rpi)