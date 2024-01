Piemonte: Martinetti e Disabato (M5s), taglio fondi disturbi comportamento alimentare inaccettabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio nella nostra regione è stata approvata un testo di legge condiviso con il contributo di tutte le forze politiche. Da parte nostra abbiamo posto l’accento sulla necessità di portare avanti un lavoro di squadra, multidisciplinare, il più possibile allargato a professionisti medici e al contributo delle famiglie. Pensiamo che adesso, con lo stesso spirito di condivisione, la politica piemontese debba chiedere al governo Meloni risorse adeguate per garantire i servizi sul territorio, la piena operatività per un'eccellenza nazionale come il Centro disturbi alimentari della Città della Salute di Torino e le varie realtà delle province. Ne chiederemo conto in Consiglio regionale attraverso un'interrogazione rivolta all'assessore alla Sanità", hanno concluso Martinetti e Disabato (M5s). (Rpi)