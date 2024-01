Calcio: Aloisio (M5s), nel derby Lazio-Roma guerriglia vergognosa, Piantedosi riferisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato che ieri i parlamentari della maggioranza hanno deciso di chiudere anticipatamente l'aula pur di seguire il derby, altra pagina nera della giornata, sono certa che avranno avuto modo di riflettere, vedendo le immagini, del concentrato di incompetenza messo in atto da tutti gli attori preposti alla gestione della sicurezza, a partire dal Viminale. Così in una nota la senatrice M5s, Vincenza Aloisio. "Le notizie apprese dalla stampa restituiscono un quadro vergognoso: penso ad esempio ai saluti romani che hanno scandito le ore precedenti alla competizione calcistica, un insulto alla nostra società civile e democratica: sono atti beceri che rappresentano dei chiari rigurgiti di fascismo e antisemitismo, e che vanno contro i valori fondamentali di rispetto, inclusione e uguaglianza. Purtroppo - aggiunge - non si è trattato di un episodio isolato, dal momento che le tifoserie hanno messo in scena una vera e propria guerriglia allo stadio, con lanci reciproci di razzi e petardi, un comportamento in netto contrasto con lo spirito sportivo e coi principi di convivenza pacifica e rispetto reciproco. Come se non bastasse, non paghi di tanta violenza, la nottata è terminata con un gravissimo accoltellamento a danno di un tifoso romanista. Innanzi a questi episodi gravi e vergognosi, ritengo che il Ministro Piantedosi, nel perimetro delle proprie competenze, abbia il dovere civico e politico di prendere provvedimenti rapidi e concreti. Il Daspo non è la risposta risolutiva: occorre un intervento fattivo sul piano penale e pene certe per chi ha violato la legge infangando la cultura dell'inclusione e del rispetto reciproco".(Com)