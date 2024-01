Italia-Ungheria: incontro Fitto-Boka, focus su principali temi agenda Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Roma il ministro ungherese per gli Affari europei, Janos Boka. E' quanto si legge in una nota. Al centro dei colloqui la preparazione del prossimo Consiglio europeo straordinario in programma il primo febbraio prossimo a Bruxelles ed i principali temi di attualità dell’agenda europea. “Abbiamo avuto un incontro molto utile e costruttivo - ha dichiarato il ministro Fitto -. L’obiettivo dell’Italia resta quello di un accordo a ventisette sulla revisione del Quadro finanziario pluriennale sulla base di un approccio a pacchetto che consenta la luce verde all’assistenza finanziaria all’Ucraina, ma che permetta anche di dedicare risorse adeguate ad altre sfide importanti dell’Unione europea come la migrazione e la competitività della nostra economia. Al momento non sappiamo se questo obiettivo potrà essere raggiunto perché vi sono alcuni nodi da sciogliere. Il presidente Meloni ed il governo italiano stanno lavorando per cercare di raggiungere un accordo. Si tratta di una sfida complessa e che richiede capacità e spirito di compromesso da parte di tutti. Per quanto mi riguarda sono ottimista. Con il ministro Boka abbiamo discusso anche della prossima presidenza di turno ungherese dell’Unione europea, che sarà molto importante perché darà l’avvio al nuovo ciclo istituzionale. Da parte nostra - ha concluso Fitto - siamo pronti a lavorare”. (Com)