Usa: Pentagono, ispettore generale indagherà su come è stato gestito il ricovero di Austin

- L'ispettore generale del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti avvierà una indagine su come è stata gestita la comunicazione in merito al ricovero del segretario Lloyd Austin, che rimane in buone condizioni all’ospedale militare Walter Reed dopo complicazioni emerse a seguito di un intervento chirurgico per un cancro alla prostata. L’ispettore generale, Robert Storch, ha inviato una comunicazione ad Austin, alla vice segretario Kathleen Hicks e ad altri vertici del Pentagono, annunciando che le indagini inizieranno questo mese. Lo staff del dipartimento ha infatti tenuto nascosto il ricovero di Austin per diversi giorni, senza informare la Casa Bianca. “L’obiettivo è quello di esaminare le procedure e la responsabilità in relazione al ricovero ospedaliero del segretario Lloyd Austin tra il dicembre del 2023 e il gennaio del 2024, per valutare se le politiche del dipartimento sono sufficienti a garantire una notifica tempestiva e appropriata in merito ad eventuali deleghe in termini di autorità, associate a condizioni di salute o altri impedimenti”, si legge nella comunicazione. (Was)