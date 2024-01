Tunisia: riunione al ministero Trasporti su piano ampliamento aeroporto Tunisi-Cartagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti in Tunisia, Rabi Mjidi, ha presieduto oggi una riunione di lavoro volta a esaminare il progetto per l'espansione dell'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine. Lo si apprende da una nota dello stesso ministero, dove si legge che "i lavori di ampliamento dell'aeroporto rientrano nel programma di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali" e terranno conto "dell'evoluzione del traffico aereo, delle esigenze di sviluppo dei servizi, nonché della necessità di rafforzare la sicurezza". Durante l'incontro, a cui ha partecipato anche il direttore generale dell'Ufficio nazionale dell'aviazione civile e degli aeroporti, il ministro ha esortato ad "accelerare l'attuazione delle misure necessarie per realizzare questo progetto il più rapidamente possibile e nel rispetto degli standard richiesti".(Tut)