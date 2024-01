Ex Ilva: Capone (Ugl), governo e azienda siano responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La situazione dell'Ex Ilva di Taranto è "grave e chiama a un'alta responsabilità da parte del governo e dell'azienda". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito alla vertenza Ex Ilva. "Come sottolineato dal ministro Urso in occasione dell'informativa in Senato, la richiesta di ArcelorMittal per un controllo condiviso sulla governance anche in una posizione di minoranza non è accettabile né percorribile soprattutto alla luce delle regole sugli aiuti di Stato. C'è bisogno, pertanto, di un intervento drastico che segni una svolta netta - ha aggiunto -. È fondamentale raggiungere un compromesso che punti a salvaguardare i livelli occupazionali e a garantire la tutela ambientale. Il tal senso, auspichiamo che al tavolo tra governo e sindacati, in cui si discuterà sul futuro del più grande polo siderurgico italiano, si possano trovare delle soluzioni per dare risposte certe ai lavoratori attraverso un nuovo piano industriale e strategie di sviluppo volte ad assicurare il rilancio dell'intero comparto", ha concluso. (Rin)