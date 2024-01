Venezia: 60 eventi organizzati in occasione del Giorno della Memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato il programma composto da oltre 60 appuntamenti a Venezia in occasione del Giorno della Memoria, che ricorre il 27 gennaio. "Un'importante occasione – ha sottolineato la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano - di riflessione storica, culturale e morale in difesa della libertà contro ogni violenza e sopraffazione per far partire ancora una volta da Venezia un grande messaggio di fratellanza, rispetto, condivisione e pace". "Un messaggio – ha aggiunto - che in questo particolare momento storico risulta di fondamentale importanza e che ci spinge ad essere ancora più attenti nel custodire, preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria di quanto accaduto, il suo valore e i suoi insegnamenti come segno di civiltà e imprescindibile responsabilità collettiva. Proprio in questa direzione va anche quest'anno il pregnante coinvolgimento dei giovani e gli studenti delle scuole. In particolare, sono orgogliosa di aver coinvolto quest'anno i rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti che con entusiasmo e sensibilità hanno raccolto l'invito a essere presenti ai nostri appuntamenti". "Anche quest'anno – ha dichiarato il rabbino capo della Comunità Ebraica di Venezia, Alberto Sermoneta - ci troviamo a rinnovare quello che è il significato della memoria dopo aver vissuto un 2023 particolare, che ci fa pensare. La nostra generazione è chiamata figli della Shoah. Noi ebrei abbiamo il forte dovere di trasmettere la memoria di quello che è stato alle generazioni future. I viaggi della memoria sono l'antidoto necessario affinché si ricordi quello che è stato, ma non soltanto il 27 gennaio o i giorni prima o dopo, ma affinché si ricordi sempre, in ogni momento della propria vita. Noi non portiamo rancore, ma siamo consapevoli di quanto il ricordo sia fondamentale per la vita dei popoli, che non devono dimenticare la loro storia". (Rev)