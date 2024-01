Gambia: manca l'ossigeno in volo, squadra nazionale di calcio costretta ad un atterraggio di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo che trasportava la nazionale di calcio del Gambia in Costa d'Avorio per una partita della Coppa d'Africa ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo a causa di una mancanza di ossigeno a bordo dell'aereo. Lo ha riferito il calciatore Saidy Janko, che in un post su Instagram ha testimoniato del forte calore sprigionato all'interno dell'abitacolo, che ha provocato mal di testa e vertigini ai passeggeri del volo, in alcuni casi caduti in un sonno profondo poco dopo il decollo. "Dopo aver viaggiato in totale per 32 ore dall'Arabia Saudita (campo di allenamento) al Gambia, con lunghe soste a Istanbul e Casablanca, oggi avremmo dovuto volare dal Gambia alla Costa d'Avorio per l'Afcon (la Coppa delle Nazioni africane)", scrive il giocatore. "Appena saliti sul piccolo aereo noleggiato per trasportarci, abbiamo notato il caldo immenso che ci faceva sudare. L'equipaggio ci ha assicurato che l'aria condizionata si sarebbe attivata una volta in cielo. Il caldo disumano combinato con la mancanza di ossigeno ha lasciato molte persone con forti mal di testa e vertigini estreme. Inoltre, le persone hanno iniziato ad addormentarsi profondamente pochi minuti dopo essere salite sull’aereo", afferma. Janko prosegue spiegando che durante il volo "la situazione è peggiorata, lasciando al pilota senza altra scelta se non quella di avviare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Banjul nove minuti dopo il decollo". Una versione dei fatti confermata anche dal commissario tecnico del Gambia, il belga Tom Saintfiet, che in un'intervista pubblicata sul quotidiano fiammingo "Nieuwsblad" ha raccontato che la squadra gambiana ha "quasi avuto un avvelenamento da monossido di carbonio". "Un’altra mezz’ora di volo e saremmo morti tutti”, ha detto il Ct, osservando che a bordo i passeggeri - lui incluso - si sono rapidamente addormentati, e che alcuni non si sono svegliati subito dopo l'atterraggio di emergenza. "Ho fatto brevi sogni su come era andata la mia vita. Dopo nove minuti il ​​pilota ha deciso di rientrare perché non c'era più ossigeno". (Res)