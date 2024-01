Giustizia: Nordio, fatto di tutto per mitigare situazione Ilaria Salis in carcere Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi ci associamo alla preoccupazione e al dolore dal punto di vista umano del padre, che vede la figlia ristretta in carcere. Il governo italiano, attraverso i suoi rappresentanti, ha fatto di tutto per mitigare questa situazione alla prima udienza davanti all'autorità giudiziaria, presentata anche da un funzionario dell'ambasciata che si è interfacciato con il legale della ragazza". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo nel corso del Question time al Senato a un'interrogazione sulla detenzione della cittadina italiana Ilaria Salis in Ungheria. "Il regime di detenzione - ha spiegato - è stato in parte limitato, nel senso che adesso può intrattenere regolari colloqui con i familiari attraverso Skype. L'ultima visita consolare è stata tenuta il 13 dicembre e sono stati così mitigate nei limiti del possibile le restrizioni di questa carcerazione severa. È prevista la presenza di rappresentanti dell’ambasciata in qualità di osservatori alla prossima udienza del 29 gennaio". Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, ha aggiunto, "è inutile che ricordiamo che in assenza di una condanna definitiva nessuna convenzione internazionale o un altro strumento consente l'esecuzione nel paese di origine delle misure cautelari di tipo carcerario quindi l'unico strumento vigente per noi è la risoluzione del 23 ottobre del 2009 del Gai sull'applicazione agli Stati membri dell'Unione Europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare e quindi non è applicabile nel caso concreto". (segue) (Rin)