Giustizia: Nordio, fatto di tutto per mitigare situazione Ilaria Salis in carcere Ungheria (2)

- "Lasciatemi dire purtroppo - ha proseguito il ministro - che questo non è l'unico caso, possiamo rievocare quello americano con Forti, sono rapporti difficili perché magari noi dimentichiamo, ma molti stati non dimenticano. L'Italia non ha una buona reputazione per quanto riguarda il principio del pacta sunt servanda. Noi ricordiamo il caso di Silvia Baraldini, che fu estradata dagli Stati Uniti con la solenne promessa che avrebbe scontato in Italia la pena che era stata inflitta di oltre 40 anni: una volta arrivata in Italia fu accolta con tutti gli onori all'aeroporto e poi scontò la pena in modo molto parziale. Gli americani questo lo ricordano ed è questo che ostacola, non solo con loro, tutte le procedure che ogni volta noi cerchiamo di intrattenere anche a livello fiduciario, perché sotto questo profilo purtroppo a causa di esperienze precedenti la fiducia verso di noi riesce male". "Questo - ha concluso - non toglie che noi partecipiamo con grandissimo interesse, con grandissima attenzione al dolore dei familiari: posso assicurare che faremo di tutto nel rispetto delle regole delle prerogative della giurisdizione nazionale e della giurisdizione internazionale per mitigare la situazione di questa persona e agire ripeto nei limiti del possibile per un affievolimento della sua situazione". (Rin)