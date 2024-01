Ue: Breton, potrebbe essere necessario un nuovo fondo per la difesa da 100 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato di voler istituire un fondo di difesa europeo da 100 miliardi di euro. Come riporta "Politico.eu", in una conferenza al Parlamento europeo organizzata da Renew europe, il commissario europeo ha dichiarato che il prossimo 27 febbraio intende presentare il Programma europeo di investimenti per la difesa (Edip), "un fondo di liquidità che mira a incrementare l'acquisto di armi congiunte" e mettere l'Ue nella posizione di aumentare la produzione di armi e munizioni a livello dei singoli Paesi. "Credo che sia necessario disporre di un enorme fondo per la difesa che contribuisca ad accelerare i tempi, probabilmente dell'ordine di 100 miliardi di euro", ha dichiarato Breton, come riporta "Politico". "Sono convinto che ce la faremo", ha poi aggiunto il commissario europeo, secondo cui i leader europei discuteranno le sfide della difesa in un vertice all'inizio di febbraio. (segue) (Beb)