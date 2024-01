Ue: Breton, potrebbe essere necessario un nuovo fondo per la difesa da 100 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni sullo stanziamento di fondi del bilancio Ue per l'industria della difesa dovranno comunque essere approvate dal Consiglio europeo. Inoltre, Breton ha ribadito le aspettative positive sulla possibilità di raggiungere ancora l'obiettivo di produrre un milione di proiettili d'artiglieria da consegnare a Kiev per questa primavera. In un anno, come ha spiegato oggi un portavoce della Commissione europea, sono stati consegnate all'Ucraina circa 300 mila munizioni e 3.300 missili. Nonostante l'obiettivo sia difficile da raggiungere, Breton ha ribadito che l'Ue riuscirà a mantenere l'impegno preso con Kiev. "Voglio dirvi qui oggi che manterremo il nostro impegno", ha detto il funzionario francese, precisando che per raggiungerlo sarà necessario ridurre le esportazioni verso i Paesi terzi e assicurarsi che i governi degli Stati membri facciano pressione sulle loro industrie belliche affinché aumentino la produzione. Breton, infine, ha anche assicurato che l'Europa può raggiungere la Russia in termini di produzione di armi entro 18 mesi o due anni, affermando che è "estremamente importante" per l'Ue "avere la stessa capacità". "Non sono contento quando vedo alcuni ministri della Difesa dire che non saremo in grado di rispettare le consegne", avrebbe poi chiosato il commissario europeo. "Non è questo il tipo di informazioni che si danno quando c'è una guerra nel tuo continente", ha concluso. (Beb)