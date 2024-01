Roma: Avs Campidoglio, ok assemblea capitolina al ricordo vittime stermini dimenticati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'attuale contesto storico caratterizzato da un forzato revisionismo sociale e culturale, con preoccupanti rigurgiti xenofobi e razzisti, riteniamo che sia molto significativa l'approvazione oggi da parte dell'Assemblea Capitolina della mozione a firma dell'Alleanza capitolina Verdi Sinistra con cui si chiede ai competenti organi legislativi di estendere la ricorrenza del Giorno della Memoria a tutte le vittime degli eccidi dimenticati. Così, in una nota, i consiglieri dell'Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Ferdinando Bonessio, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli. "Istituita per non dimenticare lo sterminio e le persecuzioni ai danni del popolo ebraico e dei deportati politici nei campi nazisti, la memoria storica ci impone di ricordare che, solo in Italia, circa ventitremila tra Rom, Sinti e Lalleri, disabili, omossessuali, oppositori politici e religiosi furono deportati e sterminati ad Auschwitz. Gli appartenenti a queste comunità furono tra i primi ad essere sottoposti a terribili esperimenti pseudoscientifici e crudeli sofferenze, prima di essere uccisi. Una vera e propria fabbrica della morte, una strage voluta e programmata che esalta un assurdo concetto di superiorità che non appartiene alla convivenza pacifica e civile tra i popoli", spiegano. (segue) (Com)