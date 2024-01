Roma: Avs Campidoglio, ok assemblea capitolina al ricordo vittime stermini dimenticati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno si celebra il 24esimo anniversario della Giornata della Memoria e ora chiediamo di potenziare il lavoro di costruzione della coscienza critica, soprattutto tra le nuove generazioni, attraverso una serie di iniziative rivolte soprattutto agli studenti. Nello specifico pensiamo alla realizzazione di un monumento dedicato alla memoria di tutte le vittime degli stermini dimenticati come già è avvenuto in altre città del mondo; creare una rete di contatti con le Associazioni per ricostruire le vicende storiche; sensibilizzare l'Istituzione Biblioteche affinché in tutte le biblioteche ci siano libri sulla persecuzione e sul genocidio di Rom/Sinti, omosessuali, transessuali, disabili, religiosi e oppositori politici a opera del regime nazista. Solo la piena e completa conoscenza dei fatti storici ci permette di individuare nel tempo presente i segnali di un pericoloso ritorno al passato che non deve mai più ripetersi e allo stesso tempo ci spronano a diffondere il messaggio dell'educazione alla tolleranza, alla diversità, alla pace e alla pacifica convivenza tra i popoli" concludono. (Com)